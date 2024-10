Sottoscritto il protocollo per le politiche degli anziani

E' stato sottoscritto oggi, 1 ottobre 2024 ad Arese, il protocollo d'intesa con le sigle sindacali riguardante la costituzione di un tavolo di confronto sulle politiche di integrazione socio sanitaria della popolazione anziana e, in particolare, degli anziani "non autosufficienti" di Arese ospitati presso la RSA Gallazzi Vismara, la cui gestione è stata trasferita all'Azienda speciale consortile Sercop lo scorso luglio.

I sindacati, valutato positivamente l'affidamento della gestione della RSA a SERCOP e riconosciuto il lavoro avviato nel Piano sociale di zona, intendono contribuire attivamente al progressivo miglioramento del sistema di welfare locale attraverso la costituzione di un tavolo nel quale poter portare periodicamente proposte all'attenzione dell'Amministrazione comunale e monitorare lo sviluppo della RSA.

"Nel territorio del Rhodense, e in particolare ad Arese, gli over 65 rappresentano una parte importante della popolazione. L'incontro odierno e l'accordo sottoscritto mirano alla realizzazione di una politica sociale attenta ai bisogni di questa fascia, che vede al proprio interno situazioni sociali ed economiche molto varie. Le esigenze sono sempre più ampie e diversificate e siamo soddisfatti di aver intrapreso questo cammino di confronto e condivisione con tutte le parti, perché solo con una proficua collaborazione si possono creare le migliori condizioni per politiche sociali efficaci. Siamo orgogliosi di essere l'unico Comune ad aver avviato un simile percorso con le rappresentanze sindacali e di averlo formalizzato tramite la sottoscrizione del protocollo." – hanno dichiarato il Sindaco Luca Nuvoli e l'Assessora a Welfare e Politiche sociali Raffaella Crocetta.