Sostegno alimentare, “56mila euro per le famiglie vanzaghesi”. Sono pervenute 204 domande, di cui 195 nei termini del bando che è stato aperto dal 7 al 18 aprile.

Sostegno alimentare, 56mila euro ai cittadini

“In questo grave momento di emergenza sanitaria provocata dal Coronavirus ben 486 persone della nostra comunità hanno ottenuto un sostegno alimentare – ha spiegato Laura Paleari, assessore all’educazione, al lavoro e alle politiche sociali del Comune di Vanzago – Ci sono 164 minorenni, 21 persone con disabilità, 12 persone che hanno perso il lavoro e 68 a cui sono state ridotte le ore di lavoro o sono finite in cassa integrazione, 33 lavoratori autonomi in grave difficoltà e 68 famiglie con carenza strutturale di reddito”.

Aiuti in buoni spesa

Questo aiuto in buoni spesa da 200 euro a 600 euro per famiglia in funzione del numero dei componenti sono erogati dalla giunta comunale retta dal sindaco Guido Sangiovanni trasformando gli aiuti economici governativi ricevuti per il Covid 19 in carte prepagate acquistate dai supermercati Conad (in Vanzago) e Tigros (a Pogliano Milanese).

