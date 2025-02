Sopralluogo della Lega al Quasimodo: "Città Metropolitana apra tavolo con scuola e comune"

Prosegue il dibattito politico sulle condizioni dell'edificio che ospita il Liceo Quasimodo di Magenta. Nella mattinata di lunedì 3 febbraio, i consiglieri metropolitani della Lega Christian Colombo e Raffaele Cucchi hanno effettuato un sopralluogo presso l'istituto per verificare di persona le criticità segnalate da studenti, genitori e personale scolastico.

I due esponenti della Lega, hanno ripercorso quanto accaduto dall'inizio di gennaio, quando dopo le proteste degli studenti per la scarsa efficienza dei riscaldamenti venne inviata un'interrogazione a Città Metropolitana per avere risposte sulle problematiche dell’istituto avvenute i primi giorni di lezione dell’anno.

"Purtroppo, non si tratta di un caso isolato, ma di una situazione ricorrente negli anni, che causa disagi agli studenti e al personale docente, costretti a svolgere le lezioni in condizioni non ottimali, al punto da spingere alunni e genitori a protestare. Oggi siamo venuti a Magenta per incontrare il dirigente scolastico e condividere soluzioni per le segnalazioni che abbiamo raccolto sui tre plessi del Quasimodo".