La giunta Orlandi di Rho ha adottato alcune proposte di Piani Attuativi ATU (Ambiti di trasformazione urbana) con destinazione prevalentemente residenziale su ex aree industriali abbandonate.

Sono quattro le aree dismesse pronte per essere riqualificate

Quattro le aree dismesse di proprietà privata su cui il Comune consente di intervenire, dando un nuovo volto al territorio, rendendolo più bello, sicuro e attrattivo ed eliminando quel che restava di costruzioni industriali ormai diroccate, che in parte necessitano di importanti processi di bonifica ambientale.

Le quattro aree sono le seguenti:

- Tra Corso Europa e via Mattei, l'area della ex Rotoincisa ed ex CMR

- Tra le vie Meda e Garibaldi, accanto al parcheggio che il lunedì ospita parte del mercato storico, l’area privata di circa 3.000 metri

- L'area un tempo occupata dall’emittente Telereporter in via Tavecchia

- via Cavour 30

Il commento del sindaco Orlandi