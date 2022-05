Sit-it e camminata di protesta contro l'impianto in cava

Sit-it e camminata di protesta a Buscate contro l'impianto di trattamento di rifiuti inerti.

Sit-it e camminata

Tutto pronto per il sit-in di protesta contro il possibile arrivo di un impianto di trattamento rifiuti inerti nella Cava Campana. L'evento sarà domani, sabato 28 maggio 2022, alle 11 con ritrovo in piazza san Mauro. Organizza la lista di minoranza Insieme per Buscate con l'associazione 5 agosto 1991 e la lista Verdi civici Buscate. Dalla piazza, i partecipanti si incammineranno verso la cava.

Parlano gli organizzatori

"Abbiamo deciso di terminare il percorso davanti alla Croce del Presidio per ricordare il solenne impegno preso tra amministratori e cittadini, il no ai rifiuti urlato negli anni '90 da noi, dai nostri genitori, nonni, parenti ed amici, tutti uniti" afferma il capogruppo di Insieme per Buscate Franca Colombo . Che aggiunge: "Nel weekend abbiamo partecipato al recupero di uno dei simboli abbandonati del nostro Comune: la croce della Cava, voluta da don Gesuino Locatelli durante il presidio e poi abbandonata. Tagliati gli arbusti, pulita e riverniciata, è tornata alla luce".