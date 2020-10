Sindaco Radice: “Al lavoro per restituire ai legnanesi la fiducia che mi hanno accordato”

Sindaco Radice, il “grazie” agli elettori, alle 2mila persone che gli hanno scritto in privato nelle prime 24 ore e al gruppo di volontari che lo ha supportato nella campagna elettorale.

Sindaco Radice: “Il mio grazie ai legnanesi”

“Grazie. Grazie 12mila volte ai cittadini di Legnano che hanno apprezzato la nostra proposta di governo e accordato la loro fiducia a un programma innovativo, per far ripartire la città e girare pagina dopo il bruttissimo anno e mezzo che ci lasciamo alle spalle – scrive Lorenzo Radice, neosindaco di Legnano, mercoledì mattina 7 ottobre 2020 – E grazie alle oltre 2mila persone che mi hanno scritto in privato nelle prime 24 ore. Ci ho tenuto a rispondere a tutti, anche solo con un semplice ma profondo ‘grazie’, perché la nostra vittoria è la loro vittoria.

È una gratitudine, quella verso chi ha creduto alla nostra proposta, che va di pari passo alla responsabilità che sento, perché so bene che da oggi dovremo cominciare a restituire con il nostro lavoro la fiducia ricevuta dagli elettori per realizzare il programma. Ai legnanesi che non ci hanno votato ribadisco che la nostra proposta di governo della città non era contro qualcuno; la volontà di governare con la comunità significa ascoltare tutti. L’abbiamo fatto in campagna elettorale, continueremo a farlo adesso che i cittadini ci hanno scelto per amministrare la città”.

“Per affrontare i problemi della città serve il contributo di tutti”

“Non mi importa aver dimostrato che la scelta di non fare apparentamenti al ballottaggio abbia comunque portato alla vittoria – prosegue Rafdice – Ribadisco a tutte le forze politiche che il dialogo per la nostra città da domani toccherà quei temi che nella campagna elettorale ho indicato come prioritari e che devono coinvolgere tutti, nella logica di quel ‘patto civico’ che abbiamo proposto già nei giorni scorsi. Ringrazio anche chi, tra le forze politiche, in queste ore mi ha scritto privatamente o pubblicamente per tenere aperto un canale di dialogo e confronto che serve non a noi, ma alla città per ripartire, per cominciare a scrivere una nuova pagina nella storia di Legnano. Conclusa la campagna elettorale è arrivato il momento di affrontare i problemi della città, a cominciare da quelli sociali ed economici che l’emergenza pandemica ha posto e porrà. Per farlo nel migliore dei modi serve il contributo di tutti, di chi dalle urne è uscito vincitore come di chi ha perso, perché Legnano deve essere la città di tutti i legnanesi”.

“Abbiamo creato un gruppo nuovo nel centro sinistra che sarà una risorsa”

“L’ultimo ringraziamento che voglio fare è quello al gruppo di volontari che mi ha supportato nella campagna elettorale, fra i quali tanti giovani – conclude Radice – Questa è una delle note più positive dell’esperienza appena conclusa, per avere avvicinato tante persone alla politica vera e creato un gruppo nuovo nel centro sinistra legnanese che costituirà una risorsa per la città negli anni a venire. Grazie Legnano: hai avuto coraggio, avremo coraggio!”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE