«Sindaco Orlandi si ricordi del gattile»

Che fine ha fatto il famoso tavolo di lavoro, deciso dal Consiglio comunale, sul gattile di Rho? Questa la domanda che si fanno i componenti dei gruppi di opposizione che dopo più di due mesi senza avere notizie di convocazioni, hanno scritto al sindaco Andrea Orlandi e agli assessori per sapere se da parte dell’Amministrazione c’è davvero intenzione di convocare il tavolo politico promesso e votato a maggio, voluto per discutere con tutti i soggetti interessati alla messa in sicurezza e ricostruzione del gattile di via Turati.

"Non abbiamo avuto più notizie sul tavolo di lavoro deciso dal Consiglio Comunale

«In seguito al Consiglio comunale del passato maggio in cui è stata affrontata la delicata questione della ricostruzione del gattile di Rho, è stata deliberata la convocazione urgente di un tavolo di confronto mirato sul gattile, ma di cui nessuno ha più avuto notizia, nemmeno i volontari e neanche noi consiglieri comunali – si legge nella lettera firmata dai rappresentanti dei gruppi di minoranza - Anche in condizioni precarie, il gattile di Rho svolge un ruolo fondamentale nel benessere e nella salvaguardia dei mici abbandonati o in difficoltà nella zona.

"Aspettiamo da tempo la ricostruzione del nuovo gattile"

Aspettiamo da troppo tempo che si sblocchi la ricostruzione del gattile, anche alla luce dei tragici fatti della scorsa primavera in cui dei vigliacchi sono entrati di notte nella struttura facendo scappare alcuni gatti e uccidendone altri. Con l'avvicinarsi della stagione invernale la situazione del gattile diventa ancora più importante perché gatti e volontari dovranno affrontare le temperature rigide. Occorre quindi che l’Amministrazione comunale prenda sul serio l’impegno a farsi promotrice di un'azione congiunta.

Invitiamo il sindaco e la giunta a fissare una data per parlare di questo importante problema

Vogliamo vedere con i fatti, e non solo a parole, l’attenzione della Giunta sulla problematica del gattile. Pertanto, invitiamo anche pubblicamente chi guida il Comune a fissare nei primi di settembre una data per l'incontro promesso, al fine di avviare il tavolo politico sulla ricostruzione e messa in sicurezza del gattile , coinvolgendo tutte le parti interessate. Una tempestiva risoluzione di questa questione è di vitale importanza per garantire il benessere degli animali e per soddisfare le esigenze della nostra comunità».