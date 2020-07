Sindaco minacciato: la segretaria della Lega risponde “Accosta la vicenda in particolare al mio nome”

Sindaco minacciato: la segretaria della Lega Annamaria Noè risponde

Due settimane fa il sindaco di Corbetta Marco Ballarini ha ricevuto delle minacce di morte. Settimana scorsa sono comparse scritte sui muri contro il primo cittadino. Quest’oggi, venerdì 3 luglio, sul nostro settimanale Settegiorni Magenta Abbiategrasso l’intervista a Ballarini. Dopo aver letto l’articolo la segretaria della Lega Annamaria Noè ha deciso di rispondere:

“Come appreso dalla stampa locale, in particolare dalla testata giornalistica “Settegiorni” di venerdì 3 luglio 2020, mi trovo costretta a dover rispondere in merito all’intervista del primo cittadino Marco Ballarini, il quale accosta la vicenda delle sue minacce personali direttamente agli oppositori politici, in particolare al mio nome.

Premesso che la Lega Corbettese ha da subito espresso il proprio disappunto per quanto accaduto al Primo Cittadino attraverso i canali di social-media, trovo vergognoso, oltre che profondamente anti professionale, che il Sindaco Ballarini insinui ed accosti tali calunnie a me stessa.

Tutti coloro che mi conoscono personalmente sanno che la mia visione della politica è prettamente rivolta ad azioni di solidarietà, di vicinanza, di azioni verso i più deboli e di collaborazione per il bene della nostra Comunità e che mai e poi mai mi permetterei di adempiere a vili azioni.

Ancora una volta, il sindaco Ballarini ha dimostrato il suo odio e la sua totale mancanza di determinazione a collaborare con le minoranze, attaccandole anche su questioni particolare importanza come le minacce di corruzione.

Come si suol dire, passare da vittima a carnefice ci si mette davvero poco, e qui troviamo l’esempio.

Detto ciò, non posso far altro di auspicare che in futuro il Sindaco Ballarini possa davvero iniziare ad avere rispetto del lavoro delle minoranze, in particolare col mio gruppo consiliare, tante, troppe volte istigato ed accusato su basi molto spesso infondate”.