Sindaco invita a votare un partito mandando messaggi anche a sconosciuti, la minoranza: "Andremo dal Prefetto"

Il sindaco di Buscate invia messaggi di invito a votare anche sui cellulari di sconosciuti. Insorge la minoranza.

Elezioni regionali, sindaco di Buscate nella bufera

E' polemica intorno a Fabio Merlotti, sindaco di Buscate: in queste ore il primo cittadino ha infatti inviato via Whatsapp un invito a votare un esponente politico (di sua conoscenza) candidato alle elezioni comunali in programma domenica 12 e lunedì 13 febbraio 2023. Quello che ha fatto esplodere la polemica è che il messaggio è arrivato sul cellulare anche di persone che il loro numero di telefono non l'avevano mai fornito al sindaco così come da loro non era arrivata nessuna autorizzazione affinchè i loro dati sensibili fossero utilizzati in campagna elettorale. Tra chi ha ricevuto i messaggi figurano anche persone da poco diventate residenti a Buscate così come familiari della lista di opposizione.

La minoranza sul piede di guerra: "Andremo dal Prefetto"

"Ha tradito la fiducia dei cittadini contattandoli senza aver ricevuto il loro numeri - dichiara Franca Colombo, capogruppo della lista di minoranza Insieme per Buscate - Lui è il sindaco ed ha accesso a certe informazioni, ma il rapporto di fiducia deve portare a non sfruttarli indebitamente o per un tornaconto politico. Abbiamo ricevuto anche noi molte lamentele di cittadini stupiti dall'essere stati contattati da una persona che neanche conoscono, ha tradito i buscatesi per quel partito. abbiamo ricevuto le segnalazioni da parte dei nostri cittadini oggetto di messaggio, senza aver mai dato il proprio numero al signor sindaco, abbiamo immediatamente sentito il Segretario comunale che è il responsabile della privacy all'interno del Comune che ci ha invitato a contattare la Prefettura, un passaggio che stiamo facendo al fine di tutelare i nostri cittadini".

La replica del sindaco

"Sono stato vicesindaco e ora sindaco in questi 11 anni, ho i numeri di telefono di tutta Buscate e viceversa - commenta Merlotti - E' logico che nei periodi di campagna elettorale ci sia qualcuno che dica di girare un messaggio anche ai suoi amici, qualche numero può essere stato magari un errore nel digitarlo sulla tastiera del telefono, altri possono essere chiamate che ho ricevuto o fatte via Messanger. La mia rubrica è estesa, ricevo chiamate anche da chi non conosco e rispondo sempre".