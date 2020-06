Protesta dell’opposizione di Gaggiano che non parteciperà al prossimo consiglio comunale: “Convocazione appresa dai giornali, sindaco antidemocratico”.

“Sindaco antidemocratico”, Gaggiano: l’opposizione diserterà il consiglio

La minoranza di Rilanciamo Gaggiano non parteciperà, in segno di protesta, al prossimo consiglio comunale. Il gruppo guidato dal consigliere Enrico Baj lamenta di aver appreso dai giornali locali la data del consiglio, che si svolgerà lunedì 15. L’opposizione descrive Sergio Perfetti come «un sindaco antidemocratico (oltre che inconcludente)», sottolineando anche il ritardo nella convocazione rispetto agli altri comuni. I tre consiglieri del gruppo parlano del «soliloquio che il sindaco porta avanti da mesi su Facebook con retorici pensierini serali con poco costrutto».

E attaccano sulle questioni del chiosco della Baronella e del centro estivo: «Perfetti rovescia come al solito la realtà e tocca gli ultimi due flop della sua volonterosa ma dannosa gestione, parlandone come casi di successo». Dall’altra, viene ricordato come diversi aderenti di Rilanciamo Gaggiano abbiano contribuito in questi mesi nell’aiuto concreto alla cittadinanza.

La minoranza lamenta poi la mancanza di risposte ad alcuni atti presentati sulla gestione dell’emergenza. «Silenzio assoluto, in tutti questi mesi, nei confronti del nostro capogruppo, preferito da quasi metà dei gaggianesi solo 12 mesi fa. Zero telefonate, zero informazioni, zero coinvolgimento da parte di Perfetti & Co».

Così il gesto forte dei consiglieri di Rilanciamo Gaggiano: «Il messaggio l'abbiamo capito, ma non accettiamo che le istituzioni vengano in tal modo sfregiate e quindi, in segno di pubblica protesta, non parteciperemo a questo consiglio convocato via stampa. Non aspetteremo che il sindaco Perfetti impari l'abc del confronto democratico per riprendere il nostro posto sui banchi consiliari, ma intanto un segnale va dato. Continueremo in ogni caso la nostra attività di controllo e di proposta».