In vista di indicazioni da Regione Lombardia, i sindaci dell’Abbiatense pronti a prendere contatti con laboratori privati per la realizzazione di test sierologici

Sindaci dell’Abbiatense pronti ad avviare i test sierologici

Test sierologici, i sindaci dell’Abbiatense si sono riuniti in videoconferenza nel pomeriggio del 7 maggio in occasione dell’assemblea del Piano di Zona e si sono confrontati sull’opportunità di organizzare sul territorio la possibilità di accedere, da parte dei cittadini che liberamente vi volessero aderire, a una campagna di esami.

I test sierologici consentono di individuare chi è venuto a contatto con il virus e se ha sviluppato anticorpi specifici. In altre Regioni italiane si stanno già realizzando, e in Regione Lombardia si stanno svolgendo da alcuni giorni, gestiti dalla stessa Regione. In questi giorni Regione Lombardia dovrebbe approvare una delibera che permette di realizzare tali test a tutti i laboratori – anche privati – che hanno i requisiti per farlo, e quindi la possibilità di realizzare molti più test e in modo più diffuso. I sindaci dei Comuni dell’Abbiatense hanno già contattato alcuni laboratori, e intendono avvalersi di questa opportunità e offrire ai propri cittadini che lo volessero, a proprie spese, di sottoporsi ai test sierologici per premettere di venire a conoscenza della propria condizione relativamente allo sviluppo di anticorpi a COVID-19.

“Appena Regione Lombardia approverà la delibera che autorizza e regolarizza i test, i Comuni si attiveranno, organizzeranno le modalità in collaborazione con i laboratori disponibili e informeranno i propri cittadini sulle condizioni per aderire”, recita la nota dei sindaci dell’Abbiatense.

Cisliano “in proprio” già da settimane

Come noto, Cisliano è l'unico Comune del Milanese che ha preso già settimane fa accordi autonomamente – e dunque al di fuori di convenzioni regionali – con un laboratorio privato per realizzare test sierologici ai quali si sono sottoposte circa 2mila persone. Non è naturalmente ancora noto ad oggi se il laboratorio cui si è rivolto il Comune di Cisliano sarà nell'elenco di quelli aventi i requisiti stabiliti da Regione Lombardia.