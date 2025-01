Silvia Scurati alla guida della Scuola di formazione politica della Lega Lombarda

Nuovo incarico per la consigliera regionale e consigliera comunale di Bareggio Silvia Scurati, che questo fine settimana è stata nominata responsabile della Scuola di formazione politica della Lega Lombarda.

Dalla sezione lombarda del partito definiscono quello affidato a Scurati un prestigioso incarico che riconosce l'impegno e le competenze dimostrate in questi anni dalla consigliera sia in Regione che sul territorio.

Sempre in merito alla nomina, Scurati ha in seguito dichiarato:

"Questa mattina (sabato 25 ndr) ho partecipato all’Assemblea dei Sindaci della Lega Lombarda, un importante momento di confronto e condivisione per il nostro territorio. Sono altresì onorata di essere stata nominata responsabile della Scuola di formazione politica della Lega Lombarda. Un incarico che accolgo con entusiasmo e senso di responsabilità, nella consapevolezza che la formazione sia un pilastro fondamentale per costruire una classe dirigente preparata e radicata nei valori della Lega. Grazie a tutti per la fiducia e in particolarmente il segretario Massimiliano Romeo. Ora al lavoro per formare il futuro della politica lombarda".