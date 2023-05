Sicurezza e rapine: la Lega contro il sindaco di Legnano

La Lega di Legnano riaccende i riflettori sull'emergenza sicurezza in città dopo che negli scorsi giorni sono avvenute tre furti ai danni di negozi del centro cittadino.

Furti e danneggiamenti: emergenza sicurezza per la Lega

"Mentre Legnano va in frantumi per l'escalation di violenza e delinquenza che ormai si registra quasi quotidianamente nella nostra città, la Lega cerca di riaccendere ancora una volta i riflettori sull'emergenza sicurezza", queste le parole dei rappresentanti della Lega dopo i furti avvenuti negli ultimi giorni.

"Emergenza che puntualmente viene sminuita o addirittura negata da questa Amministrazione incapace di ascoltare i suoi cittadini. Gli episodi che leggiamo sui giornali sono solo una piccola percentuale di quanto sta accadendo negli ultimi mesi nella nostra città: aggressioni in centro ( e non solo),in pieno giorno, decine e decine di furti in appartamenti, spaccate e rapine ai danni dei commercianti. Solo tra il 25 e il 29 aprile ne contiamo ben 3 ai danni delle boutique Amelie e Motivi e della libreria Mondadori. Per non parlare dello spaccio in ogni dove alla luce del giorno. Cosa deve succedere ancora per prendere dei Seri provvedimenti?"

La mozione presentata nel settembre 2022

"A settembre 2022 la Lega ha presentato una mozione per far aderire Legnano all' "operazione strade sicure" che avrebbe portato in città l'esercito a presidiare i luoghi più caldi del nostro territorio. Ovviamente l'istanza è stata bocciata e a dicembre abbiamo ascoltato le dichiarazioni di Sindaco e Prefetto che negavano l'emergenza riducendola a una mera percezione di insicurezza. Da quel giorno molteplici episodi delinquenziali si sono susseguiti sotto gli occhi increduli dei legnanesi e la totale indifferenza dell'Amministrazione. Legnano ricorda un po' Milano: fino a qualche giorno fa Sala come Radice negava il problema nel capoluogo lombardo nonostante tv e carta stampata riportassero quotidianamente gravi episodi, così gravi e così frequenti da riservare a Milano una delle prime posizioni come città più pericolosa d'Europa nella Black list stilata dal Sole24 ore. Da qualche giorno,alla luce di quanto successo in stazione Centrale ai danni di una giovane turista, Sala sembra aver cambiato idea e chiede a gran voce l'esercito".

Un consiglio comunale aperto per parlare della situazione