Si presenta Next Magenta: la lista a sostegno di Silvia Minardi

Verso le elezioni

Si è presentata stamani, sabato 19 marzo 2022, Next Magenta, la lista under 30 a sostegno della candidata sindaco Silvia Minardi.

Si è presentata oggi, sabato 19 marzo 2022, Next Magenta, la lista civica under 30 a sostegno della candidata sindaco Silvia Minardi di Progetto Magenta.

Next Magenta: la lista a sotegno di Minardi si presenta ai cittadini

Sono arrivati in bici o sui pattini i giovani candidati consiglieri della lista civica Next Magenta che, alle elezioni, sosterrà Silvia Minardi.

A presentare la lista di questa coalizione civica è stato Marco Maggi:

"Con Progetto Magenta saremo una coalizione civica. Com'è visibile dal nostro logo, ci basiamo sul Next Generation EU, che vogliamo ritramutare per Magenta. Siamo prossima generazione di Magenta. Prossima generazione che, con chiunque parli, non vuole restare a Magenta e che la usa come dormitorio. Magenta non può essere questo. Siamo una lista che vuole rimanere a Magenta, ma certo non la vuole com’è stata negli ultimi 15 anni: ci incarichiamo della responsabilità di volerla far rinascere".

Uno sguardo al logo

Ha poi continuato Maggi:

"Nel logo c'è il colore blu, basato sul blu Europa, perché il futuro dell’Italia è l’Unione Europea. Abbiamo poi scelto il color magenta. Il richiamo della foglia per le tematiche che dovremo affrontare nel futuro. Infatti vogliamo cambiare Magenta in una prospettiva più avanzata e più verde. infine, si trova la fraccia che va avanti e punta al futuro".

La presentazione al parco Bernini

La presentazione di stamani si è svolta al parco Bernini. Ha spiegato Maggi:

"Questo parco è il più grande di Magenta. Purtroppo però, come potete vedere, ci sono alberi e nient’altro. Questa zona è completamente morta; peccato che sia è la zona con più potenziale in città. Questa cosa per noi è inaccettabile e sarà uno dei punti fondamentali del nostro programma. Ci incarichiamo quindi di partire da qui, come anche dal Quartiere Nord".

La parola ai giovani

Hanno poi preso parola altri candidati di Next Magenta. Francesca Comi che ha puntato l'attenzione sulle problematiche del trasporto pubblico, Francesco Gabriele Santucci invece ha sottolineato come sia importante tornare ad avere una città ricca di appuntamenti e Melissa Ramia, che ha rimarcato l'importanza di una coalizione civica.

"Una lista di persone che vivono Magenta e che vogliono cambiarla"

A chiudere ha preso parola la candidata sindaco Silvia Minardi:

"Il 19 marzo avevamo detto che Progetto Magenta non sarebbe più stata una lista, ma una coalizione civica. Ed eccoci qui. Li avete visti arrivare in bici e con i pattini, simboli che raccontano Next Magenta. E' una lista formata da persone che vivono a Magenta e che sì, sono anche giovani, ma è soprattutto formata da cittadini e cittadine che vogliono cambiare la città. E’ una lista di governo, infatti facciamo politica perché vogliamo governare Magenta. Infatti 4 di loro entreranno in Consiglio e 2 di loro diventeranno assessori nella mia Giunta; non perché sono giovani ma perché sono bravi a governare. La lista punta a temi come il digitale, una città sostenibile, una città inclusiva... sono orgogliosa di presentarli".

Al termine della presentazione, Next Magenta ha mostrato anche il loro progetto per riqualificare parco Bernini: un piano con un percorso per cani, con uno skate park, uno spazio per i bimbi e per gli studenti.