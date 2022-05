magenta

"Lavoreremo molto e duramente con l'obiettivo di garantire una proposta di qualità per i cittadini".

Nella mattinata di oggi, sabato 14 maggio, all'interno del point elettorale di via Roma a Magenta si è presentata ufficialmente la lista civica a sostegno del candidato del centrodestra.

Si alza ufficialmente il sipario sulla lista "Luca Del Gobbo sindaco di tutti"

Ognuno dei 12 candidati si è presentato durante l'appuntamento raccontando la propria esperienza davanti ad una via Roma gremita. all'interno del gruppo sono presenti diverse personalità della società civile insieme ad altre provenienti da un'esperienza politica come quella di Noi con l'Italia come ad esempio Mariarosa Cuciniello che farà da capolista. Tra loro ci sono anche diversi volti noti come quello dell'ex assessore Rocco Morabito, Walter Colombini, Bruno Bertogilio, Andrea Mainini e Prospero Marco.

Presente ovviamente anche il candidato sindaco ed attuale consigliere regionale Del Gobbo che ha espresso anche un augurio per questo mese di campagna elettorale: "Faccio innanzitutto il mio augurio a tutti i candidati di questa lista che insieme a quelli di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega formano la nostra coalizione. Torno a ribadire la necessità di far tornare grande Magenta per essere pronta per le sfide del prossimo futuro. Lavoreremo molto e duramente per questo con l'obiettivo di garantire una proposta di qualità per i cittadini. Spero infine che nella campagna elettorale che parte oggi ci sia ampio spazio per i contenuti e meno invece per le polemiche".