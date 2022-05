Si aggiungono occhi per la sicurezza

Graduatoria del Ministero

Saranno installati cinque nuovi varchi di lettura delle targhe a Pero nell'ambito del progetto “Un occhio per la sicurezza”

Il progetto per assicurare sicurezza

Il progetto di videosorveglianza del Comune di Pero al quarto posto su 2078 Comuni italiani nella graduatoria definitiva approvata con Decreto del Ministero dell'Interno e finalizzata all’erogazione di contributi destinati agli enti locali che hanno sottoscritto “patti locali per la

sicurezza urbana” con la Prefettura, individuando l’istallazione dei sistemi di videosorveglianza quale obiettivo prioritario per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

A novembre 2021, il Comune di Pero ha sottoscritto il "Patto di sicurezza urbana" con la Prefettura di Milano, prevedendo l’installazione di un sistema integrato di lettura delle targhe per il controllo completo su accesso e uscita dal territorio comunale.

Il progetto “Un occhio per la sicurezza”, finanziato dai contributi ministeriali, prevede infatti l’installazione di cinque varchi di lettura targhe situati in zone strategiche, a chiusura dell’intera area territoriale, progettati per poter acquisire tutti i flussi di entrata e uscita dal territorio,

rilevando posizione Gps, orario e data del transito.

Il sistema consente inoltre la connessione da parte delle Forze dell’Ordine alla banca dati raccolta, al fine di attingere informazioni sui transiti in caso di indagini o reati, attraverso una piattaforma all’avanguardia in grado di assicurare efficienza e rapidità di impiego, con l’obiettivo di contrastare le azioni illecite che si sviluppano sul territorio.