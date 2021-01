Sgravi e aiuti alle associazioni sportive nel 2021

Sgravi e aiuti alle associazioni sportive. Lo annuncia l’assessore allo Spot Luca Aloi, che ha voluto predisporre forme di sostegno alle realtà magentine penalizzate dagli stop forzati dalla pandemia.

«Non abbiamo lasciato sole le nostre associazioni – afferma – Si è chiuso un 2020 travagliato per lo sport e a farne le spese anche le realtà magentine. Ho tenuto i contatti e immaginato con i vari presidenti scenari di ripartenza: dai primi giorni c’è stato un filo diretto per rimanere in contatto e divulgare notizie chiare e certe, a giugno abbiamo trovato la possibilità, grazie al Coni, di formare il personale con prelazione sui temi Covid».

Un grande lavoro che è arrivato in Regione Lombardia, grazie anche alla consigliera regionale Silvia Scurati: «Purtroppo la maggior parte delle Asd è rimasta ferma, ecco perché, con l’ultima Giunta dell’anno, abbiamo dato seguito all’impegno di non lasciare sole le sportive magentine, seppur con le poche finanze che ha un ente locale- spiega – I provvedimenti individuati sono l’esenzione completa dal canone di utilizzo delle palestre comunali e un bando che aprirà a breve per sostegno alle associazioni fuori dalle palestre che hanno sostenuto spese per il Covid-19».

A gennaio un nuovo confronto con le associazioni «per cogliere le nuove sfide e opportunità – continua Aloi – Anci e Coni hanno sottoscritto intese volte a sostenere lo sport nei parchi pubblici, azione che noi abbiamo realizzato durante l’estate 2020 con ottima risposta e che ripresenteremo sicuramente in maniera potenziata».

Magenta fa scuola e Aloi non nasconde una punta di orgoglio.

i lavori sulle strutture sportive

«Il 2021 sarà anche un anno importante per le nostre strutture sportive – continua l’assessore – I lavori al palazzetto procedono, l’Ufficio Tecnico ha dato incarico per la realizzazione del progetto di manutenzione delle vasche coperte della piscina comunale e dopo i 60mila euro di lavori estivi sullo stadio, grazie alla Regione arriveranno altri 100mila euro per dare risposte che da troppo tempo si attendono». Ultimo regalo di fine anno, col via libera dell’assessore alle Finanze Simone Gelli, destinate risorse per illuminare a led la palestra di Pontenuovo per impianti sempre più funzionali e meno dispendiosi.

