"Serve un segretario titolare"

La presenza di un segretario comunale "a scavalco" invece di quello titolare ha scatenato un botta e risposta tra opposizioni e maggioranza a Sedriano.

Hanno scritto i consiglieri di opposizione Massimiliana Marazzini, Donatella Barini e Alfredo Celeste nella loro segnalazione al prefetto Renato Saccone:

"Segnaliamo che il Comune di Sedriano, di cui facciamo parte come consiglieri, non ha ancora un segretario comunale titolare e, sin dall’insediamento della nuova amministrazione avvenuta nell’ottobre 2021, si avvale del cosiddetto “scavalco” che ne prevede la presenza limitata in sede oltre che non sostiene la continuità amministrativa idonea per un Comune di oltre 13.000 abitanti. Questa contingenza impedisce, secondo noi, un normale dispiegamento dei servizi e delle attività amministrative, nonché un rapporto ridotto, se non inesistente, tra il segretario generale e i consiglieri comunali, soprattutto di minoranza, che richiedono assistenza e informazione e giuridica e amministrativa per l’esercizio delle loro funzioni. Proprio per questi motivi abbiamo chiesto di provvedere in merito presentando una mozione discussa in Consiglio comunale a settembre del 2022 in cui si assicurava che presto il sindaco avrebbe provveduto alla nomina ma, alla data odierna, non abbiamo visto nulla di quanto dichiarato. Sono passati comunque oltre 19 mesi dalle elezioni e riteniamo che, per il rispetto dei cittadini di Sedriano e anche dell’Istituzione stessa, intervenga il diritto che la macchina comunale sia completa in tutti i suoi ruoli e funzioni, per assicurare servizi e, soprattutto, garanzie a tutti dei diritti costituzionali previsti".