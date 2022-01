Gaggiano

Il sindaco Perfetti: "Nonostante il Covid i nostri uffici hanno lavorato bene e presto si vedranno i risultati"

Una ripartenza importante per Gaggiano e i suoi cittadini. Nonostante l’emergenza Covid sia centrale nella programmazione del Comune, "si è continuato a lavorare e lavorare bene. Gli uffici comunali hanno dato il massimo e sono tanti i risultati che raccoglieremo in questo 2022", questo l'annuncio del sindaco Sergio Perfetti.

"L’Amministrazione comunale centrerà i propri obbiettivi, nonostante l'emergenza"

Il primo cittadino racconta come in questi mesi si sia lavoro soprattutto sull’ottenimento di finanziamenti per fondi regionali e nazionali.

"Abbiamo avuto un finanziamento nazionale di 750mila euro per strade e edifici pubblici, un milione (ai quali il Comune ha aggiunto 800mila euro) per l’ampliamento della struttura di via De Gasperi che attualmente è un asilo nido, stiamo aspettando di avere materialmente i soldi per poter iniziare i lavori. Diventerà un punto di forza per la somministrazione di servizi per i cittadini e per l’infanzia nello specifico".

Rigenerazioni e sistemazioni strade e sponde dei corsi di campagna

Perfetti ha parlato poi degli ulteriori finanziamenti, questa volta regionali, che saranno impiegati per la sistemazione di via Cornicione e via II Giugno, intervento legato al senso unico applicato in via Roma.

"Quel cambio di viabilità ha avuto un po’ di critiche ma la verità è che si è riusciti a ridurre del 15% il traffico di via Roma - chiarisce il sindaco - Con questi ultimi lavori completeremo l’ammodernamento della viabilità. Finanziamenti anche per piste ciclabili: «Siamo pronti per fare un tratto di pista ciclabile che collegherà Bonirola. Parlando della frazione ricordo che tra poco verranno inaugurati i campi di calcetto e padel del nuovo centro. Sarà presto a disposizione dei cittadini, gestito sì da privati ma che darà lustro a tutto il Comune".

Presto arriverà la Casa di comunità

Gaggiano è uno dei Comuni che presto avranno una Casa di comunità e il sindaco Perfetti conferma che sarà installata nella struttura denominata ex Stallone: