Sentenza del Tar: “Annullato il tentativo di tenere in vita la giunta Fratus”

Sentenza del Tar sul “caso Legnano”: “Il Tribunale amministrativo ha dato ragione a chi da ormai un anno tenta di difendere le istituzioni dalla pervicacia di chi avrebbe voluto rimanere attaccato alla poltrona di sindaco a tutti i costi”.

Sentenza del Tar, il commento di Fabio Pizzul

E’ il commento di Fabio Pizzul, capogruppo del Partito democratico in Regione Lombardia. “Il tribunale amministrativo ha dichiarato nullo l’atto con cui il difensore civico regionale aveva nominato un commissario ad acta per surrogare un consigliere comunale e consentire al sindaco Gianbattista Fratus di rimanere in carica nonostante le dimissioni di più della metà dei consiglieri comunali – prosegue Pizzul – Era un atto indebito e illegittimo. Ora a Legnano, finita l’emergenza Covid-19, si andrà a elezioni e mi auguro che i cittadini ricordino il pessimo spettacolo a cui hanno assistito”.

