Sempre più cittadini "spieranno" i ladri

Altri cittadini pronti a "spiare" i ladri: aumentano le zone del Controllo di vicinato a Cerro Maggiore.

Aumentano le zone del Controllo di vicinato a Cerro Maggiore. Si allarga infatti il progetto, che vede in prima linea i cittadini impegnati nel tenere d'occhio ciò che accade nella zona in chi vivono e segnalare subito persone e movimenti sospetti alle Forze dell'Ordine. In questi giorni il Controllo di vicinato è stato esteso anche nelle zone di via Gramsci, viale dei Cerri, vie 24 Maggio e via San Martino della battaglia.

Un gruppo di vie che andrà a costituire un nuovo gruppo di cittadini, con un proprio referente che si occuperò di raccogliere le varie segnalazioni e definire i protocolli di alert. Finora erano cinque i gruppi già attivi, che coprono aree di Cerro molto diverse quali la zona al confine con Rescaldina, quelle vicino al centro commerciale Move In e altre del centro cittadino.

Le parole del Comune

"Abbiamo sempre creduto nel contributo attivo della cittadinanza, per alcuni semplici motivi: la capillarità del controllo, l'attenzione maggiore ai dettagli dei luoghi che ci appartengono e, soprattutto, il fatto che non possiamo avere una presenza costante di Forze dell'ordine ovunque - afferma il vicesindaco e assessore alla Polizia locale Alessandro Provini - Per questi motivi avere il supporto di gruppi organizzati di cittadini può essere molto importante per garantire maggiori livelli di attenzione e sicurezza al nostro territorio. Certamente speriamo in nuovi gruppi organizzati ma, al tempo stesso, comprendiamo le difficoltà legate alla gestione del progetto, sia in ambito di tempo che relative alla gestione di gruppi, ma possiamo sin da ora garantire il massimo supporto nostro e della Polizia Locale a chi mostrerà interessamento e volontà sul Controllo di vicinato, come su altri progetti di cittadinanza attiva".

Soddisfatto anche il sindaco Nuccia Berra: