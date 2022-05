Il seggio di Cantone si sposta, protesta la Lega

NERVIANO

La decisione è stata presa dalla Giunta comunale, Carroccio in rivolta: "Troppi disagi"

Il seggio di Cantone, frazione di Nerviano, si sposta nella scuola elementare di via Di Vittorio: Carroccio in rivolta.

Il seggio di Cantone...trasloca. Lega in rivolta

Il seggio elettorale numero 16 (ospitato nell’ex sala civica di Cantone) si sposterà nella scuola primaria di via Di Vittorio. La decisione è stata presa dalla Giunta comunale e scoppia la protesta della Lega, forza di minoranza.

"L'attuale Amministrazione, che ha tanto a cuore il bene comune e non vuole trascurare le frazioni, facendo passare tutto in sordina ha deciso lo spostamento del seggio 16, quello di Cantone - affermano dal Carroccio, che nei giorni scorsi si sono ritrovati fuori dall’ex sala civica con tanto di loro bandiera del partito - Gli elettori di quella zona, dalle prossime elezioni, per esprimere il proprio diritto di voto dovranno così recarsi nella scuola di via Di Vittorio. Se da una parte possiamo comprendere le richieste pervenute dalla Prefettura, dall'altra ci chiediamo se fosse veramente necessario prevedere una misura così drastica piuttosto che mettere in campo azioni che avrebbero potuto risolvere la situazione".

"Si poteva intervenire"

Proseguono ancora dalla Lega: "Senza un minimo di confronto, la risposta dell'Amministrazione è stata tanto semplice quanto dannosa: chiudere e trasferire il seggio, senza pensare alle conseguenze sui cittadini della frazione. Ci si lamenta sempre dell'aumento dell'astensionismo ma poi si imboccano strade che allontanano i cittadini dai loro doveri. Il Comune ha voluto portare alla massima espressione tale disaffezione, andando proprio ad allontanare il luogo in cui i cittadini esercitano il loro diritto".