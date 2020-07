Sedi alternative alle scuole per il voto di settembre

Il candidato sindaco di Parabiago, Ornella Venturini, ha indicato sedi alternative alle scuole per la costituzione dei seggi elettorali.

“Come candidata sindaco per Parabiago ed in linea con quanto affermato durante la mia presentazione, credo che l’attenzione agli scolari e alle loro famiglie sia prioritario in questo momento e sia altresì impensabile penalizzarli costituendo i seggi per le prossime elezioni amministrative nelle scuole.

L’anno scolastico che inizierà a settembre, già all’insegna delle difficoltà, NON può essere subito interrotto per le elezioni, quindi indichiamo sedi alternative per la costituzione dei seggi elettorali:

gli 11 seggi del centro possono essere dislocati: nella palestra della scuola elementare Manzoni, nelle 2 palestre della Rapizzi, nella ex mensa della Rapizzi, nella sala consiliare;

i 5 seggi di Ravello: palestra scuola elementare di Via Brescia, tensostruttura di Via Carso;

i 4 seggi di Villastanza: nelle palestre della scuola elementare e della scuola media di Villastanza;

i 3 seggi di San Lorenzo: palestre della scuola elementare e della scuola media di S. Lorenzo.

Auspichiamo che i nostri suggerimenti possano essere presi in considerazione dall’attuale Amministrazione, soprattutto per il bene dei nostri studenti.

Dobbiamo #PensareilDomani a partire da oggi”.