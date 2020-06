Sede unica nella ex pretura: “Inizio dei lavori a settembre”

Il vicesindaco di Abbiategrasso Roberto Albetti prevede l’inizio dei lavori per la sede unica nella ex pretura entro settembre, a breve anche la conclusione di viale Mazzini

“Via i lavori per la sede unica a settembre”

I lavori per la sede unica alla ex pretura partiranno a settembre. Lo ha annunciato il vicesindaco Roberto Albetti spiegando che si è conclusa nei giorni scorsi l’assegnazione del bando, e una volta sbrigate le ultime questioni burocratiche si potrà procedere alla firma del contratto, Entro fine settembre quindi il cantiere sarà pronto a partire.

«Con questo intervento da 850mila euro, si andrà a riunire, come già spiegato in precedenza, tutti i servizi comunali nell’ambito della ex pretura, con l’intento di risparmiare sui costi di gestione e ad agevolare i cittadini che si recano agli uffici comunali. La sede della ex pretura ospiterà l’anagrafe, i servizi sociali, il giudice di pace e il protocollo. Essendo una ristrutturazione, entro un anno la nuova sede comunale potrebbe già essere completata» spiega il vicesindaco.

Novità in vista anche per quanto riguarda il completamento di viale Mazzini. Si è concluso infatti il periodo di assistente del manto stradale dopo gli interventi di sostituzione dell’intero impianto fognario lungo il viale. Da metà luglio quindi partiranno i lavori per l’asfaltatura definitiva a carico di Cap Holding e Aemme che si sono occupati di eseguire l’intervento.

