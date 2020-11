Scurati: “Giusto premiare i volontari lombardi”

“Siamo totalmente solidali coi volontari del sistema di protezione civile che hanno speso tutte le loro energie durante la pandemia che ha colpito duramente la Lombardia”. Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, ha espresso parere favorevole alla mozione, presentata oggi in Consiglio regionale, per il conferimento di una benemerenza in favore del sistema di protezione civile.

Scurati: “Giusto premiare i volontari”

“In quei giorni difficili l’operato della Protezione Civile e di molte altre associazioni, come Alpini e Croci, ha travalicato il semplice dovere istituzionale e ha saputo amplificarsi per aiutare capillarmente e anche moralmente quelle persone che, affette da questo terribile virus non potevano muoversi dalla propria abitazione essendo in quarantena – ha continuato Silvia Scurati – Auspico un momento pubblico in cui l’intero Consiglio regionale riconosca e formalizzi la gratitudine verso queste donne e questi uomini che hanno sostenuto e aiutato non solo le amministrazioni comunali, ma tutte quelle persone che sono state colpite, o che purtroppo, visti i dati di questi giorni, anche nelle prossime settimane saranno affette a vario titolo da Covid19. Un ringraziamento a tutti i volontari per il l’attività che fanno, per la passione, la dedizione e la loro grande professionalità. Regione Lombardia è orgogliosa di voi!”.