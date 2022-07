Scuole di via Boccaccio, via al quarto lotto di lavori

Scuole di via Boccaccio di Cerro Maggiori, nuovi lavori.

Scuole di via Boccaccio, quarto lotto

Appaltati e partiti i lavori del quarto lotto del complesso scolastico via Boccaccio. Si tratta di lavori importanti che vanno a toccare la sicurezza, l'ingresso, i serramenti, la palestra e gli uffici. "Finalmente, dopo il completamento di quest'ultimo lotto, potremo arrivare ad avere il Certificato prevenzione incendi per garantire a tutti (studenti, genitori e insegnanti) un luogo veramente sicuro ed al tempo stesso sempre più accogliente, moderno ed ecosostenibile - annuncia il sindaco Nuccia Berra - I lavori vedranno impegnata l'impresa tutta l'estate e proseguiranno sino all'autunno, con un programma dettagliato che non dovrà causare problemi alle lezioni e garantiranno la messa a norma della d'ingresso della scuola e della palestra, la sistemazione della segreteria e il completamento della sistemazione degli infissi per garantire un isolamento termico migliore per l'inverno e, soprattutto, il giusto rapporto di areazione sancito dalla legge. Inoltre sarà messa a norma tutta la parte della tribuna della palestra dal punto di vista delle uscite e percorsi di sicurezza".

Il futuro

"Tanti obiettivi che vogliono concludere il percorso iniziato tre anni fa e che ha visto la nostra amministrazione fare un passo in avanti rispetto alla messa in sicurezza di un edificio che da decenni ospita i nostri ragazzi - aggiunge Antonio Foderaro, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici - Era un'operazione doverosa rispetto alla situazione che abbiamo trovato, e, senza alcuna polemica, abbiamo già lo sguardo verso il futuro su nuovi lavori riguardanti altri istituti scolastici per garantire i necessari miglioramenti ad una scuola che continua a cambiare e si trova ad affrontare nuove sfide".