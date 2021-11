Abbiategrasso

Il sindaco Nai: "Siamo la Città del Leone ed abbiamo fatto la figura dei leoni"

Scuole: in arrivo 5 milioni di euro per l'efficientamento energetico. Abbiategrasso ha ottenuto un finanziamento statale per intervenire su cinque plessi scolastici.

L’ottenimento di questo finanziamento statale proietta Abbiategrasso tra i Comuni lombardi più virtuosi in termini di ottenimento soldi a fondo perso, cioè di cui il Comune non dovrà restituire nulla. Un risultato certo importante per la città e per la Giunta del primo cittadino Cesare Nai. Attaccata in queste settimane per aver perso altri finanziamenti, questa è stata certamente una grande operazione portata positivamente a termine. I cinque edifici che saranno ristrutturati sono: le elementari di via Di Dio e la palestra Castoldi, le scuole medie di via Correnti, la materna di via Galimberti e la materna di Papa Giovanni.

Le parole del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Roberto Albetti

"Quasi 5 milioni di euro, per la precisione 4 milioni 800 mila euro di contributo, più spese varie. Un importo importante, che ci permetterà di intervenire ancora ed in modo definitivo sulla scuola. Il finanziamento riguarda progetti di efficientamento energetico di parte delle scuole comunali. Questo intervento andrà a migliorare il contenimento della dispersione di calore, serramenti, cappotto, caldaie, insomma, tutto quello che è il panorama energetico delle strutture. Ora abbiamo qualche mese di tempo per valutare come muoverci per la progettazione. I progetti di massima sono stati fatti anni fa da Amaga, ora toccherà fare i progetti esecutivi". "Siamo tutti contenti - ha proseguito Roberto Albetti - il mio impegno sulle scuole è sempre stato forte e questi fondi completeranno il lavoro, il quale rientra nel Pnrr, per cui i soldi dovranno essere utilizzati entro il 2026, anche se ci saranno delle scadenze intermedie da rispettare, per queste siamo sul pezzo e contiamo di dettagliare i progetti quanto prima. Una bella boccata di ossigeno che siamo stati in grado di portare a casa e rispondere ad alcune critiche».

Le parole del sindaco Cesare Nai