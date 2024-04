Scuola senza wi-fi da 2 anni, il Comune: "Stiamo affrontando il problema"

Scuola primaria di Sant'Ilario senza wi-fi da due anni, la replica del Comune di Nerviano.

La scuola primaria di Sant'Ilario, frazione di Nerviano, è senza wi-fi da 2 anni. Una situazione che era esplosa con la protesta degli alunni che avevano tappezzato tutta la cancellata della struttura con disegni che chiedevano un intervento al più presto.

In questi giorni il Comune si è incontrato con la dirigenza scolastica e l'assessore all'Istruzione Carolina Re Depaolini ha aggiornato sulla situazione:

"Con l’insediamento della nuova Dirigente è stato posto all’attenzione dell’Amministrazione, il tema del mal funzionamento della connettività che toccava in particolare il plesso della scuola primaria di Sant’Ilario. A seguito di questa segnalazione, è stato organizzato, a strettissimo giro, un tavolo rotondo a cui hanno partecipato tutti gli attori coinvolti per conoscenza e competenza sulla tematica: Dirigente Scolastico, Referente di plesso e all’informatica, Dsga, Amministrazione e Azienda incaricata dalla scuola per l’assistenza tecnica informatica. Obiettivo dell’incontro è stato quello di individuare il problema, le ragioni che lo avevano innescato e le soluzioni da poter mettere a terra in un’ottica di piena collaborazione nell’ambito di responsabilità specifiche.

Con questo spirito costruttivo, sono state individuate le azioni necessarie per la risoluzione della problematica, partendo da un assunto: le infrastrutture informatiche, ivi compresa la connettività, sono scelte in capo all’Istituto comprensivo e che l’obbligo di legge per l’Amministrazione comunale è quello di sostenere economicamente le spese di funzionamento.

Oggi, il percorso per la risoluzione del problema è stato avviato e l’auspicio è che nei prossimi giorni si possa ritenere risolto il disagio, per consentire ai bambini e agli insegnanti di poter vivere con serenità la vita scolastica.

Ringrazio il personale comunale che è intervento, la Dirigente, i vari referenti scolastici e la ditta esterna, che stanno collaborando alla risoluzione del problema.

Si procederà altresì ad una ricognizione della qualità della connettività di tutti i plessi, affinché vengano promosse delle azioni di sostegno da parte del Comune, qualora fossero necessarie.

Nello specifico, stiamo per esempio supportando la scuola affinché le prove Invalsi programmate per l’inizio di aprile, possano tenersi senza difficoltà.

Resta inteso che l’obiettivo degli assessorati alla Pubblica Istruzione e all’Informatizzazione e Innovazione è di fare da facilitatore affinché tutti i plessi possano operare efficacemente, consapevoli delle competenze in campo e degli sforzi che l’amministrazione ha realizzato con il collegamento alla fibra ottica di tutti i plessi scolastici del nostro comune".