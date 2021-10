Scuola, Gelli: "Nessun pericolo imminente per la struttura"

Magenta

Scuola di Magenta, parla l'assessore Simone Gelli che tranquillizza la popolazione.

Scuola e preoccupazione, parla l'assessore

C'è la scuola Saffi al centro della discussione di questi giorni a Magenta. Sulla questione interviene il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Simone Gelli: "Martedì sarà presente una azienda da noi incaricata per tutte le verifiche del caso: dalla relazione sui solai e controsoffitti, nessun pericolo imminente. Dopo una verifica con il nostro ufficio tecnico posso affermare che non ci sono pericoli imminenti di crolli come letto in alcuni post pubblicati su Facebook. Io stesso, nel sopralluogo di lunedì insieme a personale del nostro Ufficio tecnico ho potuto constatare come la struttura non abbia criticità tali da poter permettere a nessuno di poter scrivere simili affermazioni. Ad ogni modo, martedì inizieranno alcune ulteriori verifiche al fine di verificare quanto riscontrato nei giorni passati".