Scuola, ecco 90mila euro e ci si laurea… in Comune

“La richiesta presentata dal Comune di Corbetta è stata valutata positivamente e quindi l’Amministrazione ha ottenuto il finanziamento da 90.000 euro – spiega – I Fondi Strutturali Europei per “Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19″ saranno utilizzati per apportare nuove migliorie all’arredo scolastico”. Classi tecnologiche e anti-Covid

L’assessore all’Istruzione si dice soddisfatta “per aver centrato questa bella opportunità per i nostri istituti scolastici. Il rientro a scuola dei nostri ragazzi a settembre dovrà avvenire nel migliore dei modi, ed ora con altri 90.000 euro forniremo una strumentazione all’avanguardia alle classi dotandole di nuove Lim, nuove lavagne tecnologiche e nuovi banchi”.

Laurea in Comune

A causa della pandemia, molti ragazzi sono stati costretti a laurearsi online. L’Amministrazione comunale mette a disposizione dei laureandi la ex sala Giunta del Comune per discutere la tesi. “Un gesto di vicinanza a tutti i giovani e a tutti i laureandi, per donare solennità ad un momento da celebrare degnamente per il suo grande valore. Un gesto, piccolo forse, ma dedicato ai ragazzi, al nostro futuro, dopo il periodo delicato che abbiamo vissuto e che ha visto tutti loro fare tanti sacrifici”, è il commento. Per prenotazioni: 02.97204248.

