Scuola, Amministrazione di Albairate e dirigenza al lavoro per la riapertura a settembre

Amministrazione di Albairate al lavoro già da giugno assieme alla dirigenza scolastica dell’istituto Erasmo da Rotterdam per garantire la riapertura a settembre nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid contenute nel “Piano Scuola” del 26 giugno che, ad oggi, costituisce l’unico punto di riferimento per garantire a studenti, docenti e personale un rientro in piena sicurezza.

L’assessore all’Istruzione Maria Cristina Trezzi spiega: «Di concerto con il dirigente scolastico, referenti di plesso e RSPP – responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell’istituto, abbiamo così individuato gli interventi funzionali al recupero di spazi adeguati allo svolgimento dell’attività didattica in ogni plesso; in particolare, stiamo provvedendo all’acquisto di specifico arredo scolastico per consentire il ritorno di tutti gli studenti nelle proprie aule, scongiurando il ricorso a spiacevoli turnazioni. Il nostro ufficio tecnico, inoltre, ha già terminato lo smaltimento di materiale e arredo obsoleto e sta pianificando lo spostamento e l’allocazione di scaffali e armadi per garantire il necessario distanziamento in ogni aula».

L’ufficio istruzione ha già aperto le iscrizioni al servizio di refezione scolastica che, nel rispetto delle disposizioni anti Covid-19, potrà essere erogato nei locali in concessione a Sodexo in due turni, escludendo totalmente la fornitura del pasto in “lunch box” per il consumo in classe. È possibile registrarsi ai servizi di pre e post scuola e scuolabus. In proposito, l’Amministrazione comunale di Albairate ricorda che l’effettiva attivazione di tali servizi potrà essere comunicata solo a seguito dell’emanazione delle Circolari ministeriali relative all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021; solo successivamente si potranno valutare orari e condizioni organizzative necessarie per la tutela della salute pubblica.

L’assessore Trezzi aggiunge: «Certamente siamo di fronte a una sfida complessa che sta impegnando energie e risorse: per questo siamo molto soddisfatti che sia stata valutata positivamente la nostra richiesta di accesso ai fondi strutturali europei per “Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, con cui il Comune di Albairate ha ottenuto un finanziamento di 15mila euro. Si tratta di risorse aggiuntive che potremo utilizzare per l’acquisto di arredi, attrezzature innovative e dotazioni tecnologiche e per ulteriori interventi di edilizia scolastica, per far fronte all’emergenza in corso nel modo più efficace possibile».

La nota si coclude così: "Ad oggi, a livello governativo e regionale, restano da chiarire ancora diverse questioni organizzative prima dell'inizio dell'anno scolastico. In attesa di ulteriori disposizioni, l'Amministrazione comunale di Albairate continua a lavorare con determinazione per garantire il diritto allo studio e un meritato graduale ritorno alla normalità a tutti i bambini e i ragazzi albairatesi".