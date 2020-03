“Sculture di legno al posto degli alberi che saranno abbattuti”

Sculture di legno al posto degli alberi che saranno tagliati al Parco Pratone di Buscate: è la proposta di Sergio Gambero all’Amministrazione comunale.

Sculture di legno sugli alberi tagliati

La proposta arriva da Sergio Gambero, primo firmatario della lista civica Obiettivo Comune di Buscate. Tutto nasce dalla notizia dell’abbattimento di 30 alberi al Parco Pratone.

“E’ un invito che faccio al Comune visto che saranno eliminati questi alberi – annuncia Gambero – Chiedo di non tagliarli completamente ma di mantenerne integra una parte adatta a realizzare sculture in legno, un’idea che può rendere grazioso l’attraversamento del parco durante le passeggiate con i bambini, soprattutto i più piccoli. Penso a piccole sculture a tema ‘Le fiabe’, come avevo suggerito ‘Biancaneve e i sette nani’ oppure su personaggi più recenti dei cartoni animati o sculture degli animaletti che frequentano il bosco. Se ben strutturata, la proposta potrebbe far diventare il nostro Pratone una piccola attrazione turistica e, forse, preservarlo dall’incuria e dalla mancata manutenzione del patrimonio arboreo”.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE