Scoperte le nuove targhe nel "Giardino dei Giusti"

"Se ciascuno di noi facesse il proprio pezzettino ci troveremmo un mondo più bello senza fare fatica". Ha usato queste parole l'assessore alla cultura del Comune di Rho Valentina Giro per iniziare la celebrazione per il ricordo dei Giusti.

Scoperte le nuove targhe al "Giardino dei Giusti"

Celebrazioni, quelle svoltasi nella mattinata di oggi, 6 marzo 2023, al giardino dei Giusti che ha visto l'inserimento di altre tre targhe nello spazio dedicato loro all'esterno del cimitero. Giusti come Luca Attanasio, ambasciatore italiano ucciso in Congo il 22 febbraio 2021 insieme con il carabiniere Vittorio Iacovacci e l’autista del World Food Programme Mustapha Milambo, mentre i tre viaggiavano su un convoglio del WFP.

Il ricordo di Gino Strada e Teresa Sarti

Gino Strada e Teresa Sarti, fondatori di Emergency, associazione umanitaria attiva in diversi Paesi del mondo per portare aiuto e assistenza medica alle vittime civili delle guerre e della povertà. Gino Strada era stato nominato cittadino onorario di Rho nel 2002, è mancato il 13 agosto 2021; Teresa Sarti si è spenta il primo settembre 2009.

La dottoressa iraniana Rostami

Aida Rostami, dottoressa iraniana, torturata e uccisa a Teheran nei mesi scorsi dalle forze di sicurezza per avere salvato vite e curato feriti durante le manifestazioni di lotta contro il regime autoritario. Aida sarà ricordata in rappresentanza di tutte le donne iraniane che lottano per la tutela della libertà e dei loro diritti.

Dopo la lettura delle motivazioni è avvenuto lo svelamento delle targhe.