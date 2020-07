Scadenza “dimenticata”: “Serve la figura del responsabile bandi”

Scadenza “dimenticata” e fondi persi dal Comune di Legnano: il Movimento 5 stelle, nel programma in definizione, ha previsto che a Palazzo Malinverni sia istituita la figura del responsabile bandi, “un dipendente che si adoperi per veicolare i fondi destinati alla città aderendo tempestivamente alle occasioni di finanziamento”.

Scadenza “dimenticata”: “I soldi che perdiamo sono soldi dei cittadini”

“Pochi giorni fa è stato reso noto che Legnano ha ‘perso il treno’ per aggiudicarsi 140mila euro che erano stanziati per opere edili da realizzarsi nelle scuole – spiega il candidato sindaco pentastellato Simone Rigamonti – Un momento particolare post-Covid? Una disattenzione complice anche la carenza di personale? Forse tutto assieme, ma non servono sterili polemiche, il Movimento 5 stelle di Legnano preferisce un atteggiamento costruttivo che miri a risolvere i problemi e responsabilizzare un dipendente, o in futuro uno specifico Ufficio Bandi, potrebbe aiutare a creare liquidità partecipando anche a bandi europei. I soldi che perdiamo sono soldi dei cittadini, sono i legnanesi che perdono opportunità di avere una Legnano migliore!”.