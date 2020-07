Santo Stefano alza la soglia per ottenere il Baby bonus

Sì alza la soglia per richiedere il Baby bonus: ora potranno fare richiesta tutte le famiglie di Santo Stefano Ticino che hanno dichiarato un Isee fino ai 40.000 euro (anzichè 30.000 euro).

Si alza la soglia per ottenere il Baby bonus

Lo ha annunciato lo scorso sabato il sindaco, Dario Tunesi, per informare i cittadini sulle importanti novità circa il contributo relativo ai costi sostenuti per l’educazione dei bambini in età prescolare (iscritti ad asili e materna). Proseguono intanto le misure di sostegno per i cittadini varate dall’Amministrazione comunale per fronteggiare l’emergenza sanitaria: «Oltre al Tecno bonus per far fronte alle spese delle famiglie per l’acquisto di tablet e pc, abbiamo aumentato le risorse dedicate al sociale di 40.000 euro, di cui 30.000 euro per le famiglie al fine di avere risorse disponibili per ulteriori interventi per persone fragili – ha aggiunto l’assessore al Bilancio, Alessio Zanzottera – Anche per il centro estivo sono state stanziate risorse per mantenere calmierate le rette di partecipazione, andando incontro alle famiglie che necessitavano di questo servizio. Nelle prossime settimane delibereremo ulteriori misure a favore di aziende e commercianti per continuare nell’azione di sostegno alle attività locali del nostro Comune».

