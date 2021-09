Salvini accende la piazza di Nerviano

Il tour per le piazze di tutta Italia del leader della Lega Matteo Salvini lo ha portato oggi a Nerviano. Il consueto bagno di folla e un contestatore solitario

Salvini in piazza Vittoria

Il leader della Lega Matteo Salvini è stato in piazza Vittoria per sostenere la candidatura di Massimo Cozzi, sindaco uscente della Lega in corsa per il secondo mandato alla guida della stessa coalizione con qui ha vinto le elezioni cinque anni fa (Lega, Gin, lista civica con Nerviano), quindi senza Forza Italia e Fratelli d'Italia

Nel suo intervento Salvini, oltre a sostenere la bontà della candidatura di Cozzi ("qui a Nerviano squadra che vince non si cambia"), ha snocciolato alcuni temi cardine della politica leghista: dal "no a tasse sulla casa e al ritorno alla legge Fornero" al "abbiamo portato a casa milioni di tamponi gratuiti o a basso costo", dalle priorità "lavoro, sicurezza, merito, giovani e famiglia" al "dopo un anno e mezzo di Covid la nostra priorità è il lavoro, non dare cittadinanze e farsi le canne"

Tanti applausi e un contestatore

In una piazza tutta pro salviniana, era presente anche una voce fuori dal coro. Un pensionato di Nerviano, non candidato in alcuna lista, che si è presentato con un cartello double face: da una parte "Mai con Salvini" dall'altra "Salvini, Nerviano non ha bisogno di te"

"Non sopporto la politica di Salvini, il suo personaggio e le sue ambiguità - ha sottolineato - Cambia prospettive a seconda delle convenienze e ora stringe anche l'occhiolino ai no vax"

Alcuni sostenitori di Salvini non ne hanno apprezzato la presenza (e qualche epiteto è volato), mentre il leader della Lega ha mostrato un'altra faccia. Quando ha notato il pensionato lo ha invitato ad avvicinarsi e insieme si sono scattati un selfie