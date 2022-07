Salvare l'Olona, San Vittore nuovo alleato

Salvare l'Olona: il Comune di San Vittore Olona risponde all'appello di Franco Brumana di Legnano.

Salvare l'Olona, San Vittore c'è

La sera di ieri, giovedì 28 luglio 2022, il Consiglio comunale di Legnano ha approvato la mozione proposta da Franco Brumana (consigliere comunale di minoranza) tutelare l'Olona: in particolare, per promuovere un'efficace sorveglianza del fiume (da settimane tornato a esalare odori molesti) e garantire tempestivi interventi in caso di necessità. E il Comune di San Vittore Olona fa sapere di voler svolgere un ruolo di primo piano.

Le parole del sindaco

"L'Amministrazione comunale sanvittorese assicura fin d'ora la massima collaborazione e disponibilità per raggiungere l'obiettivo comune di tutela del nostro fiume - spiega il sindaco Daniela Rossi - Nel programma elettorale della mia lista della società civile, un capitolo è stato dedicato proprio al tema del fiume per sottolineare l'importanza di un cambio di rotta nei confronti di questo corso d'acqua che diventa, troppo spesso, una 'fognatura a cielo aperto'. Gli enti preposti devono essere coinvolti e sollecitati per garantire che i parametri previsti dalla legge siano rispettati e che episodi come quelli recentemente accaduti siano scongiurati".