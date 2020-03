Rsa per persone positive al Covid-19? L’Amministrazione chiede spiegazioni

L’Rsa di Arconate per le persone positive al Covid-19? L’Amministrazione comunale chiede spiegazioni a Opera Pia Castiglioni, a Fondazione Mantovani e anche al Prefetto.

Rsa per i positivi di Covid-19?

L’Amministrazione comunale di Arconate scrive una lettera urgente sia a Opera Pia Castiglioni, sia a Fondazione Mantovani ma anche allo stesso Prefetto al fine di conoscere se è stata data la disponibilità della casa di riposo per ospitare le persone positive al Coronavirus.

La lettera dell’Amministrazione

Scrivono il sindaco Sergio Calloni e l’assessore competente Francesco Colombo: “L’Amministrazione comunale desidera conoscere se Opera Pia Castiglioni srl, in qualità di concessionario del Comune per la realizzazione e la gestione della Rsa di Arconate, o Fondazione Mantovani Onlus, in qualità di socio di maggioranza del concessionario, abbiano segnalato e/o intendono segnalare la struttura al Prefetto di Milano per l’accoglienza delle persone risultate positive all’infezione da Covid-19”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE