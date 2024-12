Il ricorso fatto da tre consiglieri comunali di Arese per l'affidamento della gestione della Rsa Gallazzi Vismara a Sercop è stato ritenuto inammissibile di fatto confermando la decisione presa dal Comune.

Rsa Gallazzi Vismara in gestione a Sercop: via libera da parte del Tar

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha pubblicato le sentenza sul ricorso proposto dai consiglieri Cormanni, Tellini e Miragoli per l'annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Arese n. 101 del 19.12.2023, avente ad oggetto il conferimento della gestione della Casa di Riposo R.S.A. “Gallazzi Vismara” all'Azienda Speciale Consortile Sercop, nonché l'approvazione del contratto di servizio, per il periodo dal 1.07.2024 al 31.07.2027.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile: sia perché proposto “fuori tempo massimo” e mediante la proposizione di un tipo di rimedio (il ricorso straordinario) non ammesso per l’impugnazione degli atti di affidamento in house, sia perché non sussistevano i presupposti che consentono ai consiglieri comunali di impugnare gli atti assunti dal Consiglio comunale.

È fatta salva la possibilità dei ricorrenti di appellarsi al Consiglio di Stato.

La sentenza è disponibile sul nostro sito: https://comune.arese.mi.it/novita/notizia/gallazzi-vismara-a-sercop/

Le parole del sindaco Luca Nuvoli

Il Sindaco Luca Nuvoli dichiara “Siamo soddisfatti dell’esisto della sentenza che conferma l’insussistenza delle ragioni giuridiche del ricorso. Un esisto che conferma la bontà degli atti posti in essere dalla struttura comunale. Ogni altra questione sull'opportunità dell’affidamento rimane una questione politica”.