Cambio appalto alla Rsa di Abbiategrasso, i sindacati: “Inaccettabile il taglio del 50% dell’orario e del salario degli operatori”.

Rsa di Abbiategrasso, i sindacati prendono posizione nella vicenda del cambio appalto con passaggio dall’attuale cooperativa sociale Il Quadrifoglio alla Pellegrini Spa. Al centro, naturalmente, la posizione degli operatori socio sanitari e degli ausiliari socio assistenziali, che dall’1 agosto saranno assorbiti nella nuova realtà per proseguire la propria attività nella casa di riposo Città di Abbiategrasso di strada Cassinetta. Recita la nota di Filcams Cgil, Fp Cgil Ticino Olona e Fisascat Cisl: “Pur essendo garantita la continuità del rapporto di lavoro, verranno mutate negativamente le condizioni retributive e di inquadramento professionale poichè la società subentrante applica un contratto collettivo nazionale di lavoro differente dalla uscente; contratto nazionale che non rispecchia le mansioni realmente svolte dal personale interessato e che svilisce le professionalità e le competenze acquisite tramite precisi percorsi formativi. Se questo non bastasse , Pellegrini Spa, per lo svolgimento del servizio prevede un incomprensibile taglio del 50% delle ore che venivano precedentemente utilizzate per il servizio di assistenza agli ospiti della Rsa. Taglio giustificato, secondo l’azienda, dalle ore contrattuali stipulate con la committente Fondazione Citta di Abbiategrasso che lamenta una riduzione ospiti all’interno della propria struttura”

La nota prosegue: "La diminuzione degli ospiti presenti in struttura si attesta ad un attuale 27% e rende ingiustificabile un taglio ore lavorative di quasi il doppio che si rifletterà sulla qualità del servizio e sulla gestione dello stesso. Riteniamo inaccettabili le condizioni proposte le quali generano profonda tensione tra gli addetti interessati, che, se vedranno confermato un taglio del 50% dell'orario contrattuale individuale, subiranno un pesantissimo ed ingiusto dimezzamento del salario. Per queste ragioni rivendichiamo che Fondazione Città di Abbiategrasso si impegni in qualità di committente : – Applicazione di contratti idonei al riconoscimento delle qualifiche professionali degli operatori addetti(Asa,Oss) – Trattementi economici, retributivi e contributivi, che le ditte appaltatrici devono assicurare a lavoratrici e lavoratori che da anni contribuiscono alla corretta cura degli ospiti presenti in struttura".