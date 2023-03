Roberta Tellini è il nuovo candidato sindaco di Arese per le amministrative del 14 e 15 maggio.

Alle prossime elezioni amministrative del 14 e 15 maggio sarà supportata da AreseRinasce, Forza Italia , i civici di Tizzoni e Daniela Bossi ( Gente di Rho e Gente di Pero ) con tutti gli aderenti al progetto Moratti Lombardia Migliore. A darne la notizia oggi, venerdì 10 marzo, è stata la stessa Roberta Tellini al momento nella Giunta Palestra come assessore con deleghe a Polizia locale, Sicurezza, Trasporto pubblico, Decoro urbano, Sport e Tempo libero e Commercio.

"E' giunto il momento di ufficializzare che AreseRinasce, Forza Italia , i civici di Tizzoni e Daniela Bossi ( Gente di Rho e Gente di Pero ) con tutti gli aderenti al progetto Moratti Lombardia Migliore, hanno scelto di concentrarsi su un progetto civico in cui competenza, serietà e amore per Arese conteranno più del colore politico. Per quanto sopra è stato siglato un accordo per le amministrative del 14 e 15 maggio, convinti che governare bene un Comune è più importante che seguire gli schemi di partito definiti a livello nazionale, certi che l'elettorato di centro dx, centrista, moderato , europeista, riformista, progressista ed atlantista saprà trovare in noi lo stimolo per tornare ad esprimere il suo voto. Restiamo aperti a tutti quelli che condividono la nostra visione per il futuro di Arese".