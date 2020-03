Robecco, il sindaco Barni dichiara guerra ai “leoni da tastiera”

Robecco: Fortunata Barni promette pugno duro contro i “leoni da tastiera” dopo le tante critiche ricevute nelle ultime settimane

Barni attacca i “leoni da tastiera”

Dopo settimane, mesi di attacchi e pressioni, il sindaco robecchese Fortunata Barni annuncia di aver perso la pazienza e lo fa tramite un comunicato diramato nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo: «A fronte di una situazione grave, nuova e delicata che stiamo vivendo, abbiamo constatato come qualche leone da tastiera, in modo alquanto penoso ed inopportuno, abbia trovato il tempo di insultare e screditare il lavoro che il sindaco ed i suoi collaboratori stanno facendo per fronteggiare l’emergenza. A fronte di tale meschinità, un’opera di misericordia, come sopportare pazientemente le persone moleste, ha un limite. Quindi, senza che nessuno si senta minacciato o ricattato, da oggi, se i nostri consulenti ravviseranno gli estremi, faremo in modo di difenderci nelle sedi opportune».

Il servizio sul numero di Settegiorni Magenta Abbiategrasso in edicola

