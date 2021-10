Robecchetto, Braga presenta la sua nuova squadra

le nomine

Nel primo Consiglio comunale del secondo mandato di Giorgio Braga, il sindaco ha presentato i nuovi assessori e le deleghe dei consiglieri.

Si è svolto stamattina, sabato 16 ottobre 2021, a Robecchetto il primo Consiglio comunale della seconda Amministrazione di Giorgio Braga, durante la quale il sindaco ha presentato la sua nuova squadra.

Il nuovo Consiglio comunale a Robecchetto

E' avvenuta oggi, sabato 16 ottobre, la presentazione ai cittadini del nuovo Consiglio comunale di Robecchetto. Otto consiglieri per Civitas e quattro per Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio. Ecco i consiglieri tra i banchi della maggioranza:

Colombo Daniele, Lego Edoardo, Chiodini Claudia, Langè Marta, Mollica Alessandro, De Dionigi Sofia, De Jesus Margarida Maria e Bergamaschi Giacomo.

Tra i banchi della minoranza invece troviamo:

Marzorati Gabriele, Delle Stelle Francesca, Seminara Antonio e Nobili Andrea Francesco.

Le deleghe ad assessori e consiglieri

Sarà di nuovo Alessandro Mollica ad avere la carica di vicesindaco. A lui anche le deleghe all'Urbanistica, Ambiente, Attività produttive e frazione di Malvaglio. A lui si affianca Daniele Colombo che, rispetto al primo mandato, mantiene la delega ai Lavori pubblici e alle Manutenzioni. Sarà invece il volto nuovo della lista di Civitas Marta Langè a occuparsi dei Servizi sociali, delle Pari opportunità e delle Politiche di genere. Nuovo assessore, ma già consigliere nel quinquennio precedente, è Edoardo Lego che ha avuto la delega alla Polizia Locale, alla Sicurezza, alla Protezione Civile, alle Associazioni e al Commercio.

Come spiegato dal sindaco, in un'ottica di continuità con il suo primo mandato, in base alle competenze di ogni componente della squadra e in relazione alla conformazione del territorio, sono state affidate anche delle deleghe ai singoli consiglieri di maggioranza. A Claudia Chiodini la delega alla Pubblica istruzione, allo Sport e al Tempo libero; a Sofia De Dionigi la Cultura e l'Innovazione tecnologica. Margarida Maria De Jesus (detta Megy) invece affiancherà l'assessore Lego e quindi ha assunto le deleghe alle Associazioni e al Commercio. Infine Giacomo Bergamaschi ha ricevuto la delega all'Organizzazione di eventi in relazione alla salute e all'ambiente. Oltre a ciò, Bergamaschi è stato anche riconfermato capogruppo di maggioranza.

A ricoprire il ruolo di capogruppo di minoranza invece Gabriele Marzorati, ex candidato sindaco di Rilanciamo Robecchetto e Malvaglio.