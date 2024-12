Rivoluzione digitale in comune ad Abbiategrasso

Sostenere e promuovere l’utilizzo delle tecnologie digitali per semplificare la vita ai cittadini, migliorando il dialogo con la Pubblica Amministrazione: è questo uno degli obiettivi principali sostenuti dal Pnrr che anche l’Amministrazione comunale di Abbiategrasso ha adottato tramite una riorganizzazione degli uffici e dei servizi.

Artefice di questa rivoluzione informatica è la dottoressa Anna Maria di Maria, responsabile per la Transazione al Digitale, dirigente dele settore Risorse Umane e Finanziarie dell’ente.

“A lei e a tutto lo staff che l’ha supportata portando avanti questo importante lavoro va tutta la mia gratitudine – ha voluto premettere l’assessore Flavio Lovati nel corso della conferenza stampa di presentazione dei servizi – I principi guida che ci proponiamo di seguire sono molteplici e sono improntati ad incentivare l’accesso ai servizi attraverso sistemi di identità digitale. Questo consente di: favorire la fruizione del sistema informativo dell’ente senza vincoli di orari e di presenza, evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese le informazioni già fornite (con un risparmio di tempo e di energie non indifferente), infine, essere inclusivi nel garantire l’accesso ai servizi, tutelando, al contempo, la protezione dei dati personali. In assenza di un paradigma precostituito: molto del successo dell’iniziativa dipenderà dalla propensione sia degli operatori, sia degli utenti a realizzare ciò che può essere considerato il cuore dell’innovazione digitale”.

“A differenza di altri interventi più visibili, l’adozione di questi sistemi non è immediatamente percepibile da parte dei cittadini – ha esordito il sindaco Cesare Nai – ma rappresenta una novità che può realmente migliorare di parecchio la qualità della vita agli utenti. Come ogni novità necessita di tempo per essere assimilata e, a tal proposito è importante che si riesca a comunicare in maniera semplice come sfruttare al meglio questo upgrade tecnologico, per il quale sono stati fatti investimenti importanti. Infatti, ai 600 mila euro ricevuti grazie ai fondi messi a disposizione dal Pnrr, abbiamo aggiunto altri105 mila euro direttamente come Comune per un intervento il più possibile completo e aggiornato”.