Rivolta si dimette da segretario della Lega di Castano

La decisione

Daniele Rivolta ha ufficializzato la decisione di dimettersi da segretario della sezione Lega Castano Primo: resterà però in Consiglio.

Le dimissioni di Rivolta dalla Lega di Castano

Non sarà più Daniele Rivolta a guidare la sezione del Carroccio castanese, che aveva preso in mano dal 2016. Una scelta che l'ex segretario ha ufficializzato ieri, giovedì 17 febbraio 2022.

Ha infatti scritto a malincuore:

"Purtroppo, ogni bella cosa ha un inizio ed una fine. E quando si arriva alla fine, tirare troppo la corda fa solo male...

Con dispiacere, ma con tutta la coerenza che posso esprimere, non sarò più il segretario della sezione Lega Castano Primo.

Rinnovo i miei ringraziamenti a tutti i militanti ed i sostenitori passati nella sezione della Lega e soprattutto coloro che hanno combattuto con me nelle elezioni del 2019".

Rivolta non sarà più segretario, ma continuerà a far parte della Lega come militante e resterà consigliere di opposizione con Il Patto del Cambiamento.