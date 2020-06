Ritardo nel pagamento Imu per difficoltà economiche: nessuna sanzione a Magenta

Tutti i contribuenti magentini che pagheranno in modo differito la quota comunale dell’acconto Imu 2020, rispetto ai termini definiti dalla normativa nazionale del 16 giugno, non si vedranno addebitare sanzioni ed interessi qualora le cause di mancato pagamento, saranno riconducibili alle difficoltà economiche legate all’emergenza epidemiologica del Covid 19. La quota di imposta dovuta allo Stato per gli immobili classificati in categoria D (capannoni industriali e grossi centri commerciali), deve essere invece comunque versata nei termini di legge.

Ritardo nel pagamento Imu: nessuna sanzione a Magenta

“Avremmo voluto agire prima, nella speranza che il Governo desse agli enti locali una disposizione chiara in merito al possibile differimento della tassa IMU. Debbo invece prendere atto che Conte, a parole promette Miliardi, a fatti i soldi a tutti noi li richiede eccome. Ecco dunque che i termini per il pagamento dell’IMU, non sono stati per legge posposti. Un’assenza, questa, che certo non ci fa piacere, pensando anche al fatto che l’esecutivo non ristorerà, almeno per il momento, nemmeno tutto il mancato gettito fiscale che avranno a patire tutti i comuni a causa della Pandemia Covid 19. Oggi, la giunta su mia proposta ha formulato un atto di indirizzo ai competenti uffici affinché non procedano all’applicazione delle sanzioni ed interessi, nel caso di ritardato pagamento della quota comunale di acconto IMU 2020 da parte del contribuente, a causa della pandemia riferita al Coronavirus”.

Per avere informazioni

Per qualsiasi informazione al pagamento della Tassa IMU 2020, può contattare l’Ufficio Tributo al numero di telefono 02/9735251 oppure 02/9735254

