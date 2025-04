Ripuliti i marciapiedi dalle "cacche", ora è "caccia" ai piccioni

Piccioni nel "mirino" del Comune di San Vittore Olona: ripuliti i marciapiedi di via Magenta e ora si studia come scacciarli.

Piccioni, è battaglia dal Comune

Via le deiezioni dei piccioni dai marciapiedi di via Magenta di San Vittore Olona. L'azione è stata messa in campo nei giorni scorsi dal Comune e ha visto ripulire una delle zone più "bersagliate" da questi volatili.

"Nei giorni scorsi è stato programmato un intervento di pulizia straordinaria delle deiezioni dei volatili presenti sui marciapiedi di via Magenta - afferma il sindaco Marco Zerboni - La ditta che ha provveduto a ripulire è, come noto, Econord, concessionario dell'appalto comunale di raccolta, spazzamento e smaltimento rifiuti comunale.

Il nuovo passo

A breve tutti i proprietari di immobili siti nelle adiacenze dei tratti in questione su via Magenta, "saranno convocati per condividere una strategia comune al fine di mantenere la pulizia e il decoro urbano nonché l'allontanamento dei volatili" annuncia il sindaco.