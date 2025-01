Ripartiti i lavori per il nuovo auditorium: finiranno a maggio

Ripartono i lavori per il nuovo auditorium di San Vittore Olona.

Nuovo auditorium, ripartiti i lavori

Sono ripresi i lavori per il nuovo auditorium di San Vittore Olona. Avviata e fortemente voluto dall'ex Amministrazione comunale del sindaco Daniela Rossi, la nuova struttura sta prendendo forma "attaccata" alla scuola media di via 24 Maggio e sarà un luogo per eventi e altro ancora con palco e 250 posti a sedere.

Un intervento che non ha mai visto favorevole (a causa dei costi, circa 800mila euro) l’attuale sindaco Marco Zerboni - prima all’opposizione - che però fin dal suo insediamento ha detto sì alla prosecuzione e ultimazione dei lavori.

Intervento e fine lavori