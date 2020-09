Riparte la scuola, il Pd di Magenta: “Nessuno sia lasciato indietro”

Riparte la scuola e la il Partito democratico di Magenta si rivolge ai docenti, alunni e genitori.

Riparte la scuola, il messaggio del Pd

Un augurio di buon anno scolastico a chi torna sui banchi e a lavorare nella scuola citando don Lorenzo Milani: “Chi non farà scuola animato da un grande amore, non faccia scuola”. Così il Partito democratico di Magenta manda il suo messaggio ad alunni, docenti e famiglie che domani, lunedì 14 settembre 2020, torneranno in aula.

“Anche quest’anno è arrivato il momento di tornare a scuola – affermano dal Pd locale Enzo Salvaggio, Marzia Bastianello, Elisabetta Mengoni, Eleonora Preti e Luca Rondena –

Il suono della campanella dopo la pausa estiva, dopo il tempo sospeso e spensierato delle vacanze,

segna da sempre il ritorno alle attività quotidiane e si carica di aspettative e rinnovati propositi.

La scuola è un’istituzione che, con i suoi ritmi consolidati e i suoi riti rassicuranti, scandisce lo

scorrere del tempo in una società sempre più ‘liquida’ e disarticolata. Il ritorno tra i banchi, tuttavia, non avrà quest’anno lo stesso sapore di sempre. Numerose sono ancora, ad oggi, le incognite e le incertezze dopo che, per sei lunghi mesi, le scuole come spazio fisico di incontro e relazione sono state costrette a chiudere i battenti e ad inventare, con estro e spirito di iniziativa, nuove forme per garantire uno dei diritti fondamentali della persona: il diritto allo studio.

A tutti i dirigenti, i maestri, i professori, il personale scolastico che, con passione e dedizione,

nelle prossime settimane ricominceranno a svolgere in pienezza il loro mestiere rivolgiamo un

sentito augurio di buon lavoro. E un sincero ringraziamento, con l’auspicio che la scuola torni

davvero ad essere – non a parole, ma nella pratica – il cuore pulsante di un Paese che prova a

ricostruirsi dopo i mesi terribili che abbiamo attraversato”.

E annunciano: “L’augurio che ci sentiamo di rivolgere è di non pensare, in prima istanza, a tutto quello che di negativo aleggia intorno a questa ripartenza, alle polemiche spesso inconcludenti, alle difficoltà ancora da affrontare, che pure vi chiediamo di segnalare e denunciare. A tale proposito, come forza politica che ha siede tra i banchi del Consiglio comunale, rinnoviamo il nostro impegno, impiegando gli strumenti e le risorse che abbiamo a disposizione per sollecitare le istituzioni, ad ogni livello, a garantire i mezzi necessari perché le scuole non solo riaprano, ma anche proseguano la propria attività in sicurezza, senza lasciare nessuno indietro. L’augurio primario che ci sentiamo di rivolgere è però quello di vivere con gioia il ritorno in aula,forti della consapevolezza che sono le relazioni cariche di umanità a creare il terreno fertile perché vi sia una reale formazione ispirata ai valori di libertà e democrazia in cui ci riconosciamo.Non esiste scuola senza le persone, non esiste scuola – parafrasando Don Milani – senza amore e passione. Buon anno scolastico”.

