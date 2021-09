Riparte la scuola: il saluto del sindaco

"Dopo mesi di pandemia e Dad- ha dichiarato il sindaco Michela Palestra - l'inizio dell'anno scolastico ha un significato diverso e rappresenta un graduale ritorno a una nuova normalità".

"Bentornati a scuola e buon inizio a tutte le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi che iniziano oggi, 13 settembre, ufficialmente la scuola! Il Comune e le Direzioni didattiche hanno lavorato insieme per permettere ai ragazzi e alle famiglie di vivere in sicurezza e tranquillità i prossimi mesi, ma chiediamo la collaborazione di tutti nel rispetto delle regole, affinché si riducano i rischi di contagio".

"Mentre le famiglie erano in vacanza, le scuole si sono fatte belle!

Nuovi spazi e tanto colore nella speranza di poter vivere un anno sempre in presenza e insieme. Questi interventi sono stati finanziati in buona parte con un contributo regionale ottenuto grazie all’impegno degli uffici comunali per partecipare ai bandi pubblici, spesso con tempi strettissimi, e per la parte restante con fondi comunali.

Scuola dell'infanzia “Rodari”

La scuola era stata concepita molti anni fa pensando a delle aule “passanti”, collegate le une alle altre. Risultando scomoda questa soluzione, gli accessi alle aule avvengono da anni direttamente dal cortile esterno, soluzione che con le regole anti-Covid è diventata indispensabile. Il cortile però costringeva genitori e bambini a uscire allo scoperto e presentava alcuni gradini. È stato realizzato un nuovo marciapiede per compensare i dislivelli dei gradini, con una rampa accessibile anche a persone in carrozzina, in modo da poter accedere alle aule dall’esterno senza dover superare barriere architettoniche. È in preparazione anche una tettoia in ferro e vetro per coprire l’accesso alle aule.

Scuola primaria di via dei Gelsi “Don Gnocchi”

Sono stati sostituiti tutti i pavimenti con nuovo pavimento in linoleum, le porte sono tutte nuove, sono stati installati nuovi sopraluce delle porte per maggior sicurezza, sono state eseguite le tinteggiature, è stato realizzato un percorso esterno per accesso per le persone ipovedenti, è stata realizzata una nuova aula all'aperto con pensilina ombreggiante, è stata messa una fontanella ed è in fase di sistemazione il giardino. Sarà anche possibile l'utilizzo del seminterrato con nuovi spazi colorati e innovativi.

Scuola primaria via Col di Lana “Pascoli”

Per permettere lo svolgimento delle attività scolastiche con il rispetto del distanziamento che ancora richiede l'emergenza Covid, siamo intervenuti con l'abbattimento di due pareti per la realizzazione di aule più capienti.

Scuola secondaria di primo grado “Pellico”

Completato il recupero di spazi dell'ex sede dell'associazione “Arese noi” e del Forum delle associazione per poter dotare la scuola di nuovi spazi fondamentali per permettere la scuola in presenza.

Scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”

Sono stati riqualificati i bagni al primo piano, è stata asportata la colla contenente amianto dai pavimenti del piano terreno, è stato sostituito l’impianto di riscaldamento a convettori con un nuovo impianto a pannelli radianti a pavimento che garantirà minori consumi, maggiore efficienza energetica e meno danneggiamenti, sono state sostituite le porte del piano terra e imbiancati i locali interessati dai lavori. I lavori, complicati per la presenza di amianto che richiede procedure che coinvolgono più enti, sono terminati nelle aule, ma sono in fase di completamento in altri spazi delle scuola (palestra, segreteria, refettorio).

Ringrazio gli uffici comunali per il grande lavoro svolto e auguro a tutte le famiglie un sereno anno scolastico".